Koloraturen für die Rache der ausgegrenzten Medea

Es ist keine Alltäglichkeit in der Wiener Staatsoper, dass der Komponist noch persönlich zum Schlussapplaus auf die Bühne kommen, die Darsteller umarmen und den Dank des Publikums empfangen kann: Aribert Reimann schien ebenso glücklich wie die Hörerschaft beeindruckt. Dabei zerrt seine 2010 hier uraufgeführte „Medea“ durchaus an den Nerven – zu Recht. Er könne im Orchester doch kein Violinkonzert spielen lassen, wenn auf der Bühne der Sohn seine Mutter ermorde, so verteidigte schon Richard Strauss die dissonanten Aufwallungen seiner „Elektra“. 101 Jahre später gilt das nicht minder für Reimanns „Medea“, komponiert nach Grillparzers Theaterstück: Von Jason fallengelassen, für den sie ihre Familie aufgegeben hat, übt Medea schreckliche Rache, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.4.2017)