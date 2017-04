Salzburger Osterfestspiele: Elsa jagt Gelsen, und Lohengrin kommt nicht

Ein Komponist, so beschied uns schon vor Jahrzehnten der große Arthur Honegger, sei ein Mensch, der nach Leibeskräften versuche, etwas hervorzubringen, wofür dann kein Mensch Verwendung habe. Schon seinerzeit stimmten ihm viele Musikfreunde zu, die freilich angehörs mancher Honegger-Komposition in einen Lobpreis der Moderne des 20. Jahrhunderts ausbrechen würden. Honegger und seine Zeitgenossen hatten ja keine Ahnung, was noch nachkommen würde.