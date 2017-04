Musikverein: Jubel für Jandls „Humanisten“

„du wundern mein schön deutsch sprach?“, fragt einer der zwei Nobelpreisträger in Ernst Jandls Stück „Die Humanisten“, der andere erwidert: „sein sprach von goethen / grillparzern stiftern / sein sprach von nabeln / küßdiehandke,“ In dieser Doppelconférence will sich keiner mit der Rolle des Gescheiten zufrieden geben, jeder will der noch Gescheitere sein – und beide entlarven sich: nicht als sympathisch Blöde, sondern als reaktionäre Idioten. Jandls Kunstgriff war es, die Figuren einerseits mit teils etwas verbogenem, aber doch bildungsprotzendem Klischeevokabular (nebst vornehm-altertümlicher Dativendung auf –n) protzen zu lassen, sie andererseits in der Grammatik auf Rudimente zurückzustutzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2017)