Jonas Kaufmann kehrt in der "Tosca" zurück an die Staatsoper

Jonas Kaufmann kehrt am Freitag erstmals nach seiner krankheitsbedingten Pause auf die Bühne der Wiener Staatsoper zurück. Gemeinsam mit Angela Gheorghiu als Floria Tosca ist der deutsche Startenor in der Puccini-Oper erneut in der Rolle des Cavaradossi zu erleben.

Die Serie mit drei Vorstellungen am Freitag, Montag sowie Donnerstag (11.) ist restlos ausverkauft. Der Termin am Montag (8.) wird von der Staatsoper allerdings als Livestream für zu Hause zur Verfügung gestellt. Und für Wetterfeste werden die drei Vorstellungen im Rahmen von "Oper live am Platz" auf den Herbert-von-Karajan-Platz übertragen.

(APA)