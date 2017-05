Plácido Domingo: Der haltbarste Publikumsliebling

Mit Verdis Don Carlos hat alles begonnen. In Wien zumindest. Am 19. Mai 1967 stand Plácido Domingo zum ersten Mal auf der Staatsopernbühne – konfrontiert mit großen Kalibern wie Cesare Siepis König Philipp und der jungen nachmaligen Wagner-Heroine Gwyneth Jones. Domingos Debüts in Barcelona und Hamburg lagen nur wenige Wochen zurück – und doch wurden schon einige Besucher hellhörig: Das Timbre dieser männlich-kraftvollen Stimme hatte das gewisse Etwas.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2017)