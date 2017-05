Currentzis in Russland: Musik unter Wasser und bei Sonnenaufgang

Teodor Currentzis gilt als der „angesagteste“, manche sagen „gehypteste“ Dirigent unserer Zeit. Man nennt ihn „extravaganten Feuerkopf“ oder „detailversessenen Fanatiker“ oder gleich „Genie“. Im Sommer wird er in Salzburg im Jahr eins der Ära Hinterhäuser Mozarts Requiem und „La Clemenza di Tito“ dirigieren, in der nächsten Saison gilt ihm im Konzerthaus wieder ein eigener Zyklus, und sein Name ist der einzige, den der designierte Staatsoperndirektor, Bogdan Roščić, bezüglich einer zukünftigen Zusammenarbeit bisher genannt hat.

Seit 2011 ist der 45-jährige Grieche künstlerischer Leiter der Oper in Perm, wo er auch alljährlich das – zumindest in Russland sehr renommierte – Diaghilev-Festival veranstaltet. Grund genug also, die Millionenstadt im Uralvorland (sagen Sie nie Sibirien, sonst regen sich die Einheimischen unheimlich auf!) zu besuchen, um Currentzis in seinem ureigensten Biotop zu erleben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2017)