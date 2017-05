Am Puls der Moderne: Boulez, zu zwei und vier Händen

„C'est très simple“: Mit diesen Worten, erzählte die Pianistin Tamara Stefanovich, pflegte Pierre Boulez seine Antworten zu beginnen, wenn man ihn nach dem Schlüssel für diese oder jene vertrackte, ungewöhnliche oder technisch herausfordernde Stelle in seinen Klavierwerken gefragt habe. „Das ist, wie wenn Sie die Hand in einen Bienenstock stecken und alle Bienen darum herumschwirren.“ Stiche seien ihm dabei offenbar nicht in den Sinn gekommen . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2017)