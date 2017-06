Pfingstfestspiele: Bartoli, jenseits von männlich und weiblich

Eitel Wonne! Im Hintergrund eine Antikenidylle und barocke Kulissen: Mit einem lebenden Bild und Balletteinlagen wird die bevorstehende Hochzeit gefeiert – und am Ende arrangiert sich die heitere Festgesellschaft zum eleganten Gruppenbild mit Ariodante und Ginevra im Zentrum. Doch nicht so schnell: Wir befinden uns nicht im Finale, sondern am ersten Aktschluss von Georg Friedrich Händels „Ariodante“ – und die Intrige des Polinesso muss ihre zerstörerische Wirkung erst noch entfalten ...

("Die Presse"-Printausgabe, 4. Juni 2017)