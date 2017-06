„Höchster Narrheit Wunder“ bei Parsifal

Na bitte! Gestrenge Opernfreunde, die ihre Lieblingswerke nicht durch die Mangel des modernen Regietheaters gedreht sehen wollen, fordern ja gern, die betreffenden Regisseure sollten ihr Mütchen lieber an neuen Stücken kühlen und die Klassiker gefälligst in Frieden lassen. Jetzt war es so weit: Der bildende Künstler Jonathan Meese, in Bayreuth für die „Parsifal“-Inszenierung 2016 engagiert und dann, offiziell aus budgetären Gründen, publicityträchtig vor die Tür gesetzt worden, bekam bei den Wiener Festwochen ebenso publicityträchtig artistisches Asyl gewährt. Ein neues Werk nach und über Wagners „Parsifal“ sollte, durfte er auf die Bühne bringen – gemeinsam mit dem Komponisten Bernhard Lang, der bekannt ist für seine oft eigentümlich knirschenden Konglomerate aus Pop, Jazz und moderner E-Musik, die er durch kurze Wiederholungsschleifen, so genannte Loops, charakteristisch hatschen und hängen lässt, als hörte man alte LPs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2017)