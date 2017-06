Zu viel Respekt vor Verdis „Rigoletto“?

Dass der erste Einsatz nicht klappt, kann schon passieren. Vor allem, wenn es ein Debüt ist. Erstmals hat Sascha Goetzel „Rigoletto“ im Haus am Ring dirigiert. Aufmerksam gemacht auf sich hat der in Wien geborene, zum Geiger ausgebildete Mittvierziger erst einmal durch einen Mozart-da-Ponte-Zyklus in Innsbruck. Mittlerweile hat er sich ein breites Repertoire erarbeitet, hat eine Chefposition in Istanbul inne und ist Erster Gastdirigent bei einem französischen und japanischen Orchester.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2017)