Konzerthaus: Kaskaden funkelnder Klänge

Dieses Arpeggio gleicht einem Zauberspruch. Dieser erste, gebrochene Akkord der Soloinstrumente in „Répons“ von Pierre Boulez, die das Publikum umringen: das Zymbalon auf dem Orgelbalkon, die zwei Klaviere (eines mit Synthesizer) zu beiden Seiten des Podiums, Xylophon mit Glockenspiel und Vibraphon in den Mittellogen und die Harfe auf dem Balkon. Zuvor haben in der Einleitung des zentral postierten Ensembles spitze Signale und Einwürfe gestikuliert, Triller gebrodelt, aufgeregte Tonrepetitionen im Blech geschnattert. Und dann, nach acht, neun Minuten plötzlich dieses auratische Funkeln aus dem Auditorium, das wie der Auftritt eines Deus ex machina wirkt – oder besser: wie die Erscheinung einer ganzen Abordnung vom Olymp, umweht von den ungreifbaren Klängen der Live-Elektronik im Surround-Sound. Nun wird alles anders, will dieses Arpeggio sagen. Hektik und Ruhe geraten in Widerstreit und Austausch, das Klangmaterial macht vielfältige Verwandlungen durch: eine Dreiviertelstunde vollgepackt mit immer wieder prasselnden, glitzernden Klängen, die in ihrer Fülle doch nicht ermüden, sondern eine fesselnde „Handlung“ ergeben. Boulez hat keine Oper komponiert, aber vielleicht ist er einer solchen nicht einmal in seinen Vokalstücken näher gekommen als hier, Anfang der Achtzigerjahre, in „Répons“ – einem Werk, das auch eine musikalische Antwort auf Erzähltechniken von Joyce und Kafka ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2017)