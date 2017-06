Staatsoper: Klytämnestras Ehrentag

Es waren zwei Vorstellungen. Die zweite fand quasi mitten im tosenden Schlussapplaus nach einer atemberaubenden Aufführung der „Elektra“ statt: Direktor Dominique Meyer und Holding-Geschäftsführer Christian Kircher gesellten sich zum illustren Ensemble und übergaben Waltraud Meier die Urkunde ihrer Ernennung zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper. Die Künstlerin hatte soeben ihr 13. Rollendebüt am Ring absolviert. Seit 1987, als sie in der Partie der Kundry in Wagners „Parsifal“ erstmals im Haus am Ring begeisterte, hat sie im deutschen und italienischen Repertoire 140 Vorstellungen gesungen, viermal war sie auch die Carmen, vor allem aber brillierte sie in ihren Paraderollen Kundry (28 Mal) und Sieglinde („Die Walküre“, 26 Mal).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2017)