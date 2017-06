Musikverein: Die Visitenkarte eines bedeutenden Interpreten

Zyklische Aufführungen sämtlicher Beethoven-Symphonien erlebt man in Wien mittlerweile beinah Jahr für Jahr. Doch diesmal darf man doch von einer besonderen Konstellation sprechen: Der Chefdirigent der Wiener Symphoniker verfeinerte die Zusammenarbeit mit seinem Orchester in drei Spielzeiten konsequent und erreichte mit den neun Symphonien nun ein Niveau, das merklich über jener Messlatte angesiedelt ist, die man an das Wiener Konzertorchester in der jüngeren Vergangenheit anlegen durfte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)