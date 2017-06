Elbphilharmonie: Alan Gilbert wird neuer Chefdirigent

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Thomas Hengelbrock, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der das viel beachtete Eröffnungskonzert im Jänner leitete, das Residenzorchester zum Sommer 2019 verlässt. Ein Nachfolger ist nun gefunden: Das Orchester übernimmt der Amerikaner Alan Gilbert, der als Mahler-Experte bekannt ist.

Er leitete – und modernisierte – acht Jahre lang die New Yorker Philharmoniker; von 2004 bis 2015 war er schon Erster Gastdirigent in Hamburg. "Ich kenne das Orchester so gut", sagt er. "Aber es fühlt sich auch an wie ein guter Zeitpunkt für einen Neustart. Ich habe mich verändert, und das Orchester hat sich verändert. Und die Elbphilharmonie ist ein besonderer Ort, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich freue mich darauf, mit den Musikern diesen neuen Ort zu erkunden."

Umbruch und Revolution

Als Gilbert 2009 die Nachfolge von Lorin Maazel in New York antrat, war er der erste gebürtige New Yorker auf diesem Posten und seit Leonard Bernstein der erste Amerikaner in diesem Spitzenjob der Musikwelt. Über acht Jahre hat der 50-Jährige, der mit der schwedischen Cellistin Kajsa William-Olsson verheiratet ist, seine Spuren hinterlassen, von Umbruch und Revolution war in den New Yorker Zeitungen zu lesen. Aber der 50-Jährige stieß auch mit manchen Vorhaben bei der 175 Jahre alten Institution an Grenzen. "Ich dirigiere sehr viel in Deutschland und ich liebe die musikalische Atmosphäre dort", sagte er vor kurzem in einem dpa-Interview.

Zum Abschied von New York hat er sich Gustav Mahlers 7. Sinfonie ausgesucht - bei seiner Rückkehr zum NDR Elbphilharmonie Orchester steht im April 2018 die 3. Sinfonie auf dem Programm. Seit ihn seine Eltern - beide waren Geiger bei den New Yorker Philharmonikern - im Alter von neun Jahren in Konzerte mit allen Mahler-Sinfonien schleppten, hat ihn dessen musikalische Welt nicht mehr losgelassen. Von seinem neuen Arbeitsplatz zeigte sich Gilbert am Freitag begeistert. Die Elbphilharmonie sei ein perfekter Ort, um Musik zu spielen und aufzuführen, sagte er. "Ich bin wirklich begeistert, diesen Platz gefunden zu haben."

