Sommerarena Baden: Selfies in der Unterwelt

Michael Lakner steht im österreichischen Musiktheater dafür, dass Operette modern und lebendig sein kann. Bisher bewies er das als Intendant des Lehár-Festivals in Bad Ischl, nun trat er an, um auch am Stadttheater Baden dem Genre – bei Wahrung der Traditionen – einen jungen Anstrich zu verleihen: Er wolle der Operette eine heutige Bühnensprache verpassen und das Genre mit „operettenfremden“ Publikumslieblingen auch für jüngere Leute interessant machen, betonte er bei seiner ersten Programmpräsentation.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)