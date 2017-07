Currentzis im Interview: Mozart und der Mann im Autobus

An der Oper in der russischen Millionenstadt Perm hat sich der griechische Dirigent Teodor Currentzis ein Biotop geschaffen, um das ihn viele seiner Kollegen beneiden: ausreichende finanzielle Mittel, sein auf ihn eingeschworenes Originalklangensemble MusicAeterna, nahezu unbegrenzte Probezeiten . . . Über die Grenzen Russland hinaus bekannt geworden ist er durch seine (vom designierten Staatsoperndirektor Bogdan Roščić produzierten) CD-Einspielungen der drei Mozartschen Da-Ponte-Opern. Teile der internationalen Musikkritik schwärmten: „frei“, „unverbraucht“, „radikal“, „schlüssig“, „der erotischste Mozart, den es je gab“, „ein Don Giovanni für die Ewigkeit“ etc.