Bayreuther Festspiele: Tristan und Isolde wollen leben

Zum einen stören die diesseitig Abgestumpften: Die, die ihre Telefone nicht abdrehen können oder wollen; die, die in den ersten Takten des Vorspiels lärmen. Und dann gibt es noch die quasireligiösen Fanatiker. Bei „Tristan und Isolde“ hat nun in Bayreuth ein solcher der versammelten Festspielgemeinde und via Radioübertragung der Welt seinen vermeintlich heiligen, rechtmäßigen Zorn kundgetan – mit einem brutalen Buh mitten hinein in die zartesten Klänge der letzten Spannungskurve, kurz bevor sich das schier immerwährende Sehnen unter Christian Thielemanns stringenter, klangschöner Leitung endlich in überirdisches H-Dur auflöst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2017)