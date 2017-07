Salzburger Festspiele: Musiktheater, radikal begriffen

Der Erfolg war durchschlagend, nicht nur, weil der Name des Dirigenten für musikalische Qualität garantiert. Mit halb szenischen Aufführungen der drei erhaltenen Musiktheaterwerke Claudio Monteverdis zelebriert John Eliot Gardiner den 450. Geburtstag des Komponisten. Die Tourneeproduktion wird auch in der Salzburger Felsenreitschule zum musikhistorischen Anschauungsunterricht. Denn der Ursprung der Gattung Oper, deren erste unvermutete Hochblüte Monteverdis „Orpheus“-Vertonung von 1607 darstellt, lag in solchen theatralisch nur angedeuteten Scharaden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2017)