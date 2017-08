Gundula Janowitz: Die leuchtkräftigsten Soprantöne von allen!

Wie viel wird heutzutage von Erkenntnissen über Stilfragen in der Klassik-Interpretation geredet – und wie wenig überzeugende Ergebnisse zeitigen diese Abhandlungen doch im realen Musikleben. Wie lange hat man beispielsweise unter Aufsicht vorgeblich alles wissender Dirigenten und Intendanten schon keine wirklich adäquate Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“ mehr gehört?

Die Frage kommt dem Musikfreund in den Sinn, wenn er hört, dass es am Mittwoch den runden Geburtstag von Gundula Janowitz zu feiern gilt. Das beschwört Erinnerungen herauf – etwa an jenen Moment der Hochspannung, der sich während des Rezitativs in der großen F-Dur-Szene vor dem großen Finale einstellte. Da bereitete sich ein ebenso emotionales wie vokaltechnisches Musiktheater-Ereignis vor: Makellose Stimmbeherrschung und elegante Phrasierungskunst machten die lange und ungemein anspruchsvolle Arie dann zum inneren Höhepunkt der Aufführung. Kurz vor der Höllenfahrt des Titelhelden ertönte noch einmal eine Engelsstimme.

Wohl kaum ein Sopran ist so oft mit diesem Epitheton bedacht worden: In manchen Aufführungen geistlicher Musik unter der Leitung ihres langjährigen Mentors, Herbert von Karajan, tönte die Stimme der Janowitz tatsächlich wie „vom Himmel“ – nicht nur, wenn sie aus dem hintersten Winkel der riesigen Salzburger Festspielhaus-Bühne mit einem silbrigen „in te Domine speravi“ das skeptische Ende von Verdis „Te Deum“ erhellte.

Ganz zu schweigen von der metaphysischen Tiefe, die diese Stimme dem Ausklang der „Vier letzten Lieder“ des bekennenden Atheisten Richard Strauss schenkte. Nicht von ungefähr stößt der Zeitgenosse, dem es nicht vergönnt war, Gundula Janowitz an vielen Opern- und Konzertabenden hören zu dürfen, bei der Suche im heute alles beherrschenden Netz zuerst auf die Berliner Aufnahme dieses Werks, die längst Legendenstatus erlangt hat.

Die zu hellstem Jubel befähigte, doch auch des anrührenden Ausdrucks mächtige Stimme der Janowitz ist gottlob auf unzähligen exquisiten Aufnahmen zu hören, die im Studio oder live gemacht wurden und die nicht zuletzt den immensen Ambitus des Repertoires der Künstlerin dokumentieren: von Karl Böhms unvergleichlichen Haydn-„Jahreszeiten“ über viel Mozart und Richard Strauss bis zur „Walküre“, wo sie den Wagnerschen Frühling mit einer Jugendfrische besingt, die vermutlich keiner Sieglinde vor – und sicher keiner nach ihr gegeben war.

Skeptiker hatten sie gewarnt, Karajans Lockungen nachzugeben, doch die Janowitz wusste stets, wo ihre Grenzen waren. Die Kaiserin in der „Frau ohne Schatten“ sang sie nur ein einziges Mal; Sieglinde hingegen, oder auch der Fidelio irritierten selbst zarteste Lied-Programme von Schubert bis Hindemith nicht, die sie sie sogar noch nach ihrem Opernabschied mit Hingabe gestaltete. (sin)

