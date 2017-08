Anna Prohaska: „Metal und Oper verbinden die großen Höhen und Tiefen“

„Leider ist die Disco in meinem Beruf ein unerreichbares Land“, sagt Sopranistin Anna Prohaska. Nur wenn sie länger Ferien hat, schleicht sie sich hin – und tanzt allein. In Salzburg singt Prohaska ab heute die Cordelia in Aribert Reimanns „Lear“. Shakespeare habe viel mit Religionskonflikten zu tun, findet sie.