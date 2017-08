"Lear“ bei den Salzburger Festspielen: Bier, Regen und Blut in Strömen

„Vater, erkenne die Ohnmacht deiner Lage.“ So sachlich klingt die Häme, mit der Goneril den Ex-König Lear in die Schranken weist – jene Tochter, die vorgeblich sogar die Mutter für ihn verraten hätte vor lauter Liebe. Aber wer die Erbschaft schon in der Tasche hat, muss nicht mehr heucheln. Evelyn Herlitzius mischt ihren Worten mit hochdramatisch loderndem Sopran gehörig Vitriol bei – und Lear zuckt und taumelt unter den einzelnen Orchesterschlägen, die auf ihn niedersausen wie Axthiebe.