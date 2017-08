Sir Simon Rattle frönte zum Abschied seinen Vorlieben

Eine kluge Idee, die Festspielreihe „Zeit mit Schostakowitsch“ mit dessen letzter Symphonie zu beschließen und an diesem Abend auch noch auf seinen symphonischen Erstling zurück zu blicken. Mit diesem Konzert präsentierten sich die Berliner Philharmoniker bei den Festspielen ein letztes Mal unter ihrem noch bis Ende der kommenden Saison amtierenden Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Bereits ab Herbst wird er seine neue Aufgabe als Musikdirektor beim London Symphony Orchestra antreten. Ob er auch in dieser Kombination an die Salzach geladen werden wird?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)