Salzburg: Erfrischende Überzeugungskraft der Moderne

Sechsmal gastierte das Pittsburgh Symphony Orchestra bisher bei den Salzburger Festspielen: 1985 und 1994 unter Lorin Maazel, 1999 und 2003 unter Mariss Jansons. Mit William Steinberg und Sir André Previn waren diese beiden Maestri die prägenden Chefdirigenten in der bisher über 120-jährigen Geschichte des Klangkörpers, der in der Ära Jansons wiederholt den fünf berühmtesten amerikanischen Orchestern an die Seite gestellt wurde.

Seit Herbst 2008 lenkt Manfred Honeck, einst Bratschist der Wiener Philharmoniker, später Assistent von Claudio Abbado, die künstlerischen Geschicke der Pittsburgher, als deren Musikdirektor er nun in seine zehnte Saison geht. Für ihn Anlass, gleich drei neue Werke in Auftrag zu geben, denn zeitgenössische Musik ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Aus diesem Grund hat Honeck sich auch für den ersten Teil seines Salzburger Programm ein avanciertes Werk des 20. Jahrhunderts ausgesucht: dem aus „Chain 2“, Dialog für Violine und Orchester, Interlude für Orchester und Partita für Violine und Orchester bestehenden Triptychon von Witold Lutosławski.

Anne-Sophie Mutter ist dafür die ideale Solistin, hat doch Lutoslawski diese Konzertstücke explizit für sie komponiert. Die Werke, inspiriert zum einen von der Suitenwelt des Barock, zum anderen von der Idee, Teile von zwei unabhängigen musikalischen Schichten in Art einer Kette zu verknüpfen, sind für Mutter maßgeschneidert.

Tschaikowskys geheimer „Subtext“

Nicht nur sie zog gedankenvoll-brillant alle Register ihrer Kunst – und bedankte sich für den Beifall zuletzt damit, dass sie die Noten hochhob. Auch das Orchester leistete Außerordentliches. Es begleitete mit exemplarischer Durchsichtigkeit und Flexibilität und wartete mit zahlreichen hochkarätigen, subtil eingeblendeten Soloeinwürfen auf. Herausragend dabei der mit zahlreichen virtuosen Aufgaben bedachte Pianist des Orchesters, Rodrigo Ojeda.

Mit Tschaikowskys sechster Symphonie, der „Pathétique“, wusste der Dirigent dann weniger für sich einzunehmen. Nicht, dass das Orchester seinen Intentionen nicht ebenso engagiert und akkurat gefolgt wäre, auch wenn man sich von den Streichern einiges leuchtender und von den Bläsern präzisere Einsätze gewünscht hätte. Honecks Konzept war offensichtlich zu ambitioniert, um vollends aufzugehen: Eine Symphonie des Todes, gleichzeitig ein autobiographischer Rückblick: So sieht er, wie er in seinem Programmheftessay kenntnisreich formuliert, diese h-Moll-Symphonie.

Für ihn eine Aufforderung, das Werk nicht allein aus seiner charakteristischen Struktur zu deuten, sondern diesen doppelten Subtext auch zusätzlich herauszuarbeiten, indem er bisher weniger wichtig erachtete Details deutlicher hervorkehrte, die Temporelationen extremer herausstrich, mit viel Pathos aufwartete, die dynamischen Möglichkeiten oft extrem ausreizte. Selbst in den walzerseligen Passagen des zweiten Satzes ließ er immer wieder Momente von Schmerz und Tod durchscheinen.

So sehr Honeck damit so manche neue Blicke auf einzelne Momente der Partitur eröffnete, so sehr ging das auf Kosten spannungsvoll gezeichneter weiter melodischer Bögen, vor allem der Natürlichkeit des Ausdrucks. Namentlich der Stirnsatz wirkte ziemlich zerklüftet, wollte sich nicht zu einer Einheit fügen. Lockerer gelang das Allegro con grazia, während das anschließende Allegro molto vivace zu plakativ und in oft outrierter Lautstärke gezeichnet wurde. Mehr unprätentiöse Leidenschaft wäre auch dem Finale gut angestanden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)