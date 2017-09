Theater an der Wien: Strenge und verspielte „Zauberflöte“

„Das Einzige, was bei dieser Inszenierung anders war“, sagte ein Besucher zu seinem jungen Begleiter, „war, dass Tamino am Anfang eigentlich vor einer Schlange flüchtet, nicht vor Frauen.“ Und, nach kurzem Überlegen: „Aber manche meinen, dass das eh dasselbe ist.“ Mit diesem Schmäh hätte er sogar den Widerspruch Papagenos erregt, der in der trainierten Gestalt von Daniel Schmutzhard als Superheld in Lederhose über die Bühne turnt. „Was ist denn das wieder für ein Chauvi-Spruch?“, grantelt er publikumswirksam zurück, wenn ihn Sebastian Kohlhepp als etwas höhensteif-blasser Tamino anherrscht: „Sei ein Kerl, Mann!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2017)