Konzerthaus: Musiktheater fast ohne Dekor, hast du Töne!

Die Vorstellung in Wien war ein besonderes Ereignis für ein erst vor wenigen Wochen zusammengestelltes junges Orchester: In dieser konzertanten Version von „Le nozze di Figaro“ im Mozart-Saal des Konzerthauses haben Teilnehmer der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker musiziert, die seit 2005 die Ausbildung des heimischen Orchesternachwuchses fördert. Die Akademisten werden bei Auswahlspielen aus Studierenden und Absolventen österreichischer Musikuniversitäten rekrutiert. Während der Salzburger Festspiele konnten sie unter der Leitung von Mitgliedern der Philharmoniker Meisterklassen und Kammermusik-Intensivunterricht besuchen. Zusätzlich wirkten sie in Festspielaufführungen von „Aida“, „Lady Macbeth von Mzensk“ und „Wozzeck“ als Bühnenmusiker mit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2017)