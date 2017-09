„La traviata“: Mehr Tempobreite als Seelentiefe

Violetta leidet und stirbt wieder an der Staatsoper – und das bereits in der 50. Aufführung von Jean-François Sivadiers Inszenierung. Vor sechs Jahren ist diese aus Aix-en-Provence ins Haus am Ring übersiedelt, damals inklusive Natalie Dessay in der Titelpartie. Bei Sivadier vermischen sich bekanntlich Spiel und Realität, also eine Opernprobe mit dem Schicksal der beteiligten Darsteller. Das mag einige schöne Momente ermöglichen, doch drohen sich diese in der vorherrschenden optischen Ödnis von Alexandre de Dardels Bühne zu verlieren – und das nötige Parallel- und Um-die-Ecke-Denken rückt das Schicksal der selbstlos liebenden, aber als Kurtisane abgestempelten Frau eher in die Ferne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2017)