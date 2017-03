Im Stadtmuseum Wiener Neustadt zum Beispiel, und dort gleich in beiderlei Gestalt, in Wort und Ton nämlich. Zumindest am Abend des 5. April. Da musizieren ab 19.30 Uhr die Geigerin Lara Kusztrich und Pianistin Barbara Moser einschlägige Werke von Gioacchino Rossini und Edward Elgar bis Fritz Kreisler und Erik Satie. Gregor Seberg liest Texte, die im weitesten Sinn zum Thema „Frühlingsrauschen“ passen, Notizen von Beethoven, Amüsantes von Christine Nöstlinger bis Leo Slezak. Frühling ist immer. Vor allem im April. Info: Tel.: +43/2622/37 39 51

