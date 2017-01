Rekord: Mehr als zwei Millionen Besucher für die Uffizien

Die weltberühmten Uffizien in Florenz haben 2016 erstmals die Rekordzahl von zwei Millionen Besuchern überschritten. Rund 2.011.000 Eintritte wurden im gesamten Vorjahr gezählt, wie das Kulturministerium in Rom am Dienstag mitteilte.

Ein Besucherwachstum verzeichneten auch die Galerien, die mit den Uffizien verbunden sind. Darunter die Museen am Palazzo Pitti und der "Corridoio Vasariano", ein 750 Meter langer Geheimgang unter den Dächern quer durch die Gebäude von Florenz aus dem 16. Jahrhundert.

Den Besucherrekord darf sich der seit November 2015 amtierenden deutschen Uffizien-Direktors Eike Schmidtauf die Fahnen heften. Seine Ernennung war Teil einer großen Museumsreform, für die das Kulturministerium erstmals international Museumsdirektoren suchte.

Schmidt hatte vor seinem Wechsel nach Florenz in den USA unter anderem an der National Gallery of Art in Washington, am Getty Museum in Los Angeles und am Minneapolis Institute of Arts gearbeitet.

Bessere Sicht bei mehr Besuchern

Derzeit wird daran gearbeitet, dass die Renaissance-Werke in den Uffizien alle auf einem Stockwerk präsentiert werden statt auf zwei wie bisher. Im zweiten Stockwerk sollen die Werke von Leonardo, Botticelli, Michelangelo und Raffael so ausgestellt werden, dass sie auch bei großem Besucherandrang gut zu sehen sind. So rüsten sich die Uffizien noch größere Touristenströme.

Die Arbeiten sollen bis zum 6. November 2017, anlässlich dem 400. Geburtstag des Florentiner Herrschers Leopoldo de Medici, umgesetzt werden.

Die neuen Sälen mit Werken von Michelangelo, Leonardo und Raffael sollen jenen ähneln, die im Herbst mit den Meisterwerken des Renaissancemeisters Sandro Botticelli (1445-1510) wiedereröffnet wurden. Mit einer natürlichen Beleuchtung und einer anderen Verteilung der Gemälde kommen die Botticelli-Meisterwerke "Der Frühling" und "Die Geburt der Venus" besser zur Geltung.

Uffizien In den Uffizien befindet sich seit ihren Anfängen um 1580 die Kunstsammlung Galleria degli Uffizi mit Werken der Malerei und Bildhauerei von der Antike bis zum Spätbarock. Sie gehören zu den bekanntesten Kunstmuseen der Welt und waren von Anfang an öffentlich zugänglich. Die Uffizien sind Italiens meistbesuchtes Museum.

(APA)