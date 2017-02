Österreichische Jazzsängerin Christine Jones verstorben

Die Jazzsängerin und Künstlerin Christine Jones ist in der Nacht auf Mittwoch 72-jährig verstorben, wie ein Sprecher der Familie der APA mitteilte. Sie wurde am 9. Mai 1944 in Teplitz-Schönau geboren und wuchs in Salzburg auf, bevor sie für ihr Studium nach Wien ging. Danach führte die Musik sie unter anderem nach Berlin, Paris oder London. Mit der Band Jonesmobile gab es ab den Achtzigern etliche Auftritte.

Jones war außerdem im Kuratorium der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik. Dass sie auch spartenübergreifend tätig war, stellte Jones mit der gemeinsam mit ihren Mann Klaus-Peter Schrammel gegründeten Wiener Kunstkanzlei unter Beweis. In deren Rahmen wurden Happenings, Performances und Ausstellungen organisiert. Ähnliches galt für ihre Musik, finden sich in ihrem umfangreichen Oeuvre doch u.a. auch Einspielungen mit dem Maler Christian Ludwig Attersee.

Ihre Tochter Stella Jones vertrat Österreich 1995 beim Eurovision Song Contest.

(APA)