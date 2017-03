Erez Israeli: „Ich möchte, dass Hitler meine Bilder gefallen“

Natürlich will man die Stempel sehen, die den wenigen auf die Hand gedrückt werden, die Einlass in den vermutlich besten Techno-Club der Welt erhalten, ins Berghain in Berlin. Auch in seiner Heimatstadt Tel Aviv, sagt Erez Israeli, umgebe diesen Namen schon eine mythische Aura, die Berlin zu einer Art Sehnsuchtsort für die Jungen macht. Schnell schiebt er also die Ärmel seines Hemds hoch – und da sind die seltsamen Symbole. Er hat sich die wöchentlich wechselnden Motive als Tattoos in die Unterarme stechen lassen. Eintritt für immer? Tanzen macht frei?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2017)