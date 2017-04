Schauplätze: Mathewson und Leikauf

Sie sind zudem auch leidenschaftliche Musiker, was sich darin äußern kann, dass sie eine gemeinsame Ausstellung mit einem Live-Gig eröffnen. Einen solchen haben sie im Vorfeld ihrer schon lang geplanten, nun endlich realisierten Two-Men-Show im Projektraum Viktor Bucher angedacht. Im Zeichen des Pop stehen auch die gezeigten Arbeiten, in denen Leikauf und ­Mathewson das aktuell allgegenwärtige Drachenmotiv aufgreifen. Damit überziehen sie schier alles, was ihnen untergekommen ist: Grillteller, Kalender, Eislutscher oder in Form geschnittene Holzbretter. Assoziationen zum Verhältnis von Kunst und Musik lassen auch die Fotografien des Deutschen Axel Hütte aufkommen, die aktuell bei Nikolaus Ruzicska in Salzburg zu sehen sind. Ihr Titel „Rheingau“ spielt unterschwellig auf Richard Wagner an, dessen „Walküre“ im Mittelpunkt der Osterfestspiele 2017 steht (5020 Salzburg, Faistauergasse 12, bis 13. Mai).

Projektraum Viktor Bucher, „Andreas Leikauf – Stephen Mathewson“ (1020 Wien, Praterstraße 13/1/2, 21. 4–11. 5.)