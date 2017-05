Francesca Habsburg verlässt Wien

Jetzt geht sie doch. Angekündigt hatte es Francesca Habsburg ja schon lange. 2002 hatte sie ihre Sammlung begonnen, 2004 die TBA21-Stiftung in Wien gegründet und seither viele große Kunstprojekte mitfinanziert. Seit 2012 bespielt sie das ehemalige Ambrosi-Atelier im Augarten, vermietet durch das Belvedere. Zweimal im Jahr beauftragt TBA21 Künstler für komplexe Einzelausstellungen – etwa „Superflex“ Recherche zu Ambrosis überraschendem Naheverhältnis zu einer Tiroler Kuh oder Ragnar Kjartanssons 9-Kanal-Videoinstallation „The Visitor“.

Mittlerweile sind die Menge, die Lagerkosten und der zunehmende Leihverkehr ihrer Sammlung fast so kostspielig wie die Produktionskosten, erklärte sie vor zwei Jahren. Also begab sie sich auf die Suche nach einem permanenten Aufstellungsort.