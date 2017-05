Johann Wolfgang von Goethe zeichnete Zeit seines Lebens, vor allem mit Bleistift, Kohle und Kreide. Viele Bilder entstanden während seiner ersten Reise in die Schweiz und auf seiner Italienreise 1786–1788. Eben da schuf er auch das kleine Aquarell "Tiberlandschaft", es dürfte als Geschenk für Alexander von Humboldt gedacht gewesen sein.

Dieses Bild ist nun für 160.000 Euro von einem Sammler beim Auktionshaus Van Ham in Köln ersteigert worden. Das ist der Rekordpreis für Goethe als Maler. Ein privater Sammler konnte sich gegen ein Museum durchsetzen, berichtet weltkunst.de. Damit sei eine Referenz für ein Werk Johann Wolfgang von Goethes als bildender Künstler gesetzt worden.

Bei dem Aquarell handelt es sich um eines von zehn Aquarellen, die Goethe selbst in Briefen explizit erwähnt. Mit recht bescheidenen Worten schrieb er über sich als Maler: "Was ich aber sagen wollte, ist dieses, dass ich in Italien in meinem vierzigsten Jahre klug genug war, um mich selber insoweit zu kennen, dass ich kein Talent zur bildenden Kunst habe."

