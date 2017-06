Abschied: TBA-21 verebbt im Augarten

Es war ein emotionaler Termin, Freitagvormittag im ehemaligen „Atelier Augarten“ des Belvedere, das seit 2011 von der Kunst-Produzentin und Philanthropin Francesca Habsburg mit ihrer Kunst-Stiftung TBA-21 bespielt wird. Einerseits gab Habsburg, die ihre Kunstsammlung zukünftig in Kooperation mit der Prager Nationalgalerie ausstellen wird, offiziell das Ende ihres Ausstellungsprogramms an diesem Ort bekannt – „aber es wird sicher nicht die letzte Ausstellungsaktivität von TBA in Wien sein“. Andererseits schilderte sie berührend, wie es dazu kam, dass sie 2011 die „TBA-21 Academy“ gründete, ein „Experiment“ an Bord des Schiffs „Dardanella“. Bei Exkursionen im Pazifik tauschen sich hier Künstler, Wissenschaftler und andere „Denker und Praktiker“ über den Schutz der Ozeane aus. Aus sehr persönlichen Gründen: Ihre Tochter habe beim Schnorcheln am Strand von Habsburgs Kindheit keine Fische mehr gesehen. Was Habsburg „das Herz gebrochen hat“. „Sind wir wirklich die letzte Generation, die noch im Meer schwimmt und dabei Fische sehen kann?“, fragte sie sich. Und begann sich für den Umweltschutz zu engagieren, in der Sprache, die sie kenne, der Kunst.

Rettet die Lebewesen im Meer also, die Fische und die, aber nur theoretisch? Nicht ganz, die TBA-21-Academy betreibt mehrere Naturschutz-Projekte, organisiert Konferenzen, betreibt Lobbying, etwa für die Einhaltung des Pariser Klima-Übereinkommens. So hat man gemeinsam mit einem Senator ehrgeizige Ziele und Richtlinien für Hawaii entwickeln und durchsetzen können. Aber, was passiert, wenn man Künstler in derartige Unternehmungen einbindet? Es entsteht Kunst.

In der Ausstellung „Tidalectics“ – der Titel ist ein Zitat des aus Barbados stammenden Poeten Kamau Braithwaite, der die Wellenbewegung als Lebensform sozusagen propagierte – werden diese nun erstmals präsentiert. Es gehe dabei darum, eine „alternative Form der Auseinandersetzung mit ozeanischen Lebensräumen zu entwickeln“, die Welt „aus Perspektive der Meere“ zu betrachten. Was dann in der Praxis so aussieht, dass man auf einem Bretterboden steht und auf eine über einem schwebende Wolke aus Schwemmgut starrt (Newell Harry).

„Planterische Achtsamkeit“

Ein anderer Künstler, Edoardo Navarro, brachte chinesische I-Ging-Orakel-Münzen auf die Marquesas-Inseln im Südpazifik, in einer Art vergrößerten Disney-Form. Mit ihnen befragten Einheimische dann das Meer, Fragen und Ergebnisse – orakelhaft. In einem Aquarium daneben zeigt Tue Greenfort kleine weiße Quallen. Bei Betrachtung ihrer „Andersheit“ soll man „seine Vorstellungen von Bewusstsein, Ethik und Beziehungen zu mehr-als-menschlichen Einheiten“ herausfordern, „im Hinblick auf einen Shift zu planetarischer Achtsamkeit“. Von dieser Beschriftung könnte sich das „Haus des Meeres“ etwas abschauen . . .

Derart „im Festland verankert“, wie unsere westliche Daseinsform in der Einleitung beschrieben ist, fühlt man sich selten. Nur die Gezeiten kommen einem irgendwie näher, vor allem die Ebbe.

Bis 19. November. Wien 2, Scherzergasse 1A

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)