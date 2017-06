Albertina: Die Exotik der Schinkenfleckerl

Unser aller Fotosammlung, nämlich die des Bundes, die seit 1981 um ein gewisses Budget, aktuell 160.000 Euro pro Jahr, zusammengekauft wird, lebt gerne in wilder Ehe. Die rund 10.000 Fotos von über 500 Fotografen der „jüngeren und mittleren Generation“, wie es in der Beschreibung dieser Förderung heißt, also saftige Kernwählerschaft, wird im Salzburger Museum der Moderne verwaltet, also aufbewahrt und bearbeitet. 2013 ging man eine Kooperation mit der Fotosammlung des Belvederes ein, im „21er Haus“ war darauf eine sehr charmante, weil lockere, leichthändige, assoziativ gehängte Überblicks-Ausstellung österreichischer Fotografie von 1930 bis heute zu sehen.

Jetzt, vier Jahre später, geht es in der mittlerweile rein der Fotografie gewidmeten Pfeilerhalle der Albertina weiter, wo die wichtigsten historischen Fotobestände Österreichs lagern. Der hauseigene Fotografie-Spezialist Walter Moser hat aus den beiden Sammlungen und einigen anderen Leihgaben eine stärker thematisch fokussierte Ausstellung als im „21er Haus“ erarbeitet – geforscht werden soll hier nach der Abbildung Österreichs durch die Fotografenlinse von den 1970 bis 2000. Man könnte sogar sagen, Moser hat so etwas wie eine „These“, was österreichische Fotografie so österreichisch macht, wenn auch nicht reißerisch formuliert: Die „Spurensuche“ ist es, meint er, also der ethnografisch, forschende Blick auf die eigene Heimat. „Das Eigene als Fremde“ lautet auch der Titel seines Essays im Katalog zur Ausstellung, die ab März 2018 auch im Museum der Moderne in Salzburg zu sehen sein wird.

Und wirklich gibt es einige kapitale Foto-Zeugen dafür: Manfred Willmann, dieser Ausnahmefotograf, der immer mit seinem Blitzlicht sozusagen die Höhle des Einheimischen ausleuchtet, was einerseits die Farbbrillanz erhöht, andererseits zu einer Künstlichkeit führt, als wäre die Südsteiermark mit ihren Apfelbäumen und Kübeln voll Schlachtabfällen ein Heimat-Disneyland. Auch Robert F. Hammerstiel entschied sich für die unpathetische Farbfotografie, als er 1989/1990 die Mittagstische der Österreicher aus Vogelperspektive fotografierte: Lauter Sittenbilder, mit Servietten und ohne, mit Plastik- oder Stofftischtuch, mit Blumenschmuck gar oder ganz schlampig gedeckt. Knödel, Palatschinken, Schinkenfleckerl herrschten hier tatsächlich noch vor in Prä-Bobo-Zeiten. Wie würde das heute aussehen? Das fragten sich auch Norbert Brunner und Michael Schuster, die 1979 streng konzeptuell motiviert österreichische Dorfplätze fotografierten, mit Selbstauslöser, immer zu gleichen Zeiten. Dazu nahmen sie das „Vater unser“-Gemurmel in den jeweiligen Kirchen auf. 20 Jahre später dann die Re-Visitation – baulich hat sich weniger verändert als sprachlich, der Dialekt, erklärt Kurator Moser, war fast weg.

Das Festhalten von Verschwindendem

Dieser Geist, Dinge, die verschwinden, festhalten zu müssen, einmal noch, verbindet viele österreichische Fotografen, die prinzipiell, wie überall, von der Entwicklungen der dominanten US-Fotoszene beeinflusst waren. Wie Johannes Faber etwa, der heute vor allem als führender Wiener Fotografie-Händler bekannt ist, aber selbst als Fotograf begonnen hat. Seine s/w-Aufnahmen der Gstättn rund um die Wienerberg-Ziegelfabrik ist in der Sammlung des Bundes konserviert.

Nicht in Fabers Fall, aber bei einigen anderen scheint es Überschneidungen zu geben in den staatlichen Foto-Sammlungen, seien sie in Bundes- oder Bundesmuseums-Besitz. Diese Sonderausstellungen machen das deutlich, wenn etwa die Serie eines Fotografen aus mehreren Sammlungen zusammengestellt wird. Was eigentlich auf eine Reform der Ankaufspolitik hinauslaufen sollte. Bei Bernhard Fuchs' „Porträts“ ist das etwa so, für die er 1994 bis 2001 Menschen am Land einzeln und frontal in ihrem Umfeld fotografierte, mit Respektabstand. Auch hier der forschende Blick aufs Eigene.

Diesem „Eigenen“, man könnte es auch „Heimat“ nennen, musste man im Nachkriegs-Österreich skeptisch begegnen – „dem Land“ etwa, das von der Fotografen-Avantgarde fern jeglichen Natur-Pathos festgehalten wurde. Gerne begegnete man auch der Idee eines einzigen, wahren Bildes mit dem Gegenentwurf der „vielen“ Bildern, also montierte etwa wie Heinz Cibulka oder Peter Dressler mehrere Fotos zu einem Tableau. Auch „die Stadt“, also Wien, wurde in ihrer dominanten Historizität ebenfalls demontiert. Valie Export etwa tat das, indem sie einen Flakturm aus mehreren Fotos und mehreren Perspektiven zusammenbaute. Friedl Kubelka machte aus Ansichten wie dem Graben bei Dämmerung regelrechte Puzzlebilder.

In ihrer ruhigen Suche nach Abstand, nach Distanz, nach Beschreibung dieses vertrauten „Fremden“ oder fremden „Vertrauten begleitet die österreichische Fotografie der Nachkriegszeit eigentlich eher die österreichische Literatur als die bildende Kunst, wo Maler, Aktionisten die viel aggressiver, wilder und direkter die Gesellschaft und Traditionen angingen. Interessant.

