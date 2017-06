Ausstellung: Gott und ihre Weiblichkeit

Die Rolle Gottes in der weiblichen Sphäre der monotheistischen Welt nach der Aufklärung hat Jacqueline Nicholls trefflich materialisiert. Ihr Korsett aus fein gewebtem Sinamay-Stoff ist seinen Proportionen nach dem Frauenkörper nachempfunden, gleichzeitig hat Nicholls lose Elemente einer Tora-Rolle angefügt, das sind feine Fransen am oberen Ende, direkt über der Brust. Die Tora im Leben der gläubigen Frau, wie sie die britische Künstlerin mit ihrer Reihe „Maternal Torah“ charakterisiert, „definiert den Körper und gibt ihm Form. Es kann [. . .] stützen und ermöglicht damit der Trägerin, aufrecht zu stehen [. . .]. Doch das Korsett engt und schränkt auch ein; es zieht den Oberkörper zusammen, um zwar eine gewisse, jedoch keine völlig freie Bewegung zu erlauben.“



Schließen Aus der Serie „Maternal Torah – Torat Imecha“ London, 2000 – Ben Uri Collection, London

Nicholls Korsett lässt unterschiedliche Betrachtungen zu, die die praktische Religionsausübung von Frauen betreffen. Durch die Anlehnung an die Form der Tora schafft sie aber auch Raum für die Frage, ob und wie viel Weiblichkeit im monotheistischen Gott des Judentums, in der Folge auch des Christentums und des Islam steckt. Die weibliche Seite Gottes – dieser Ansatz mag provokant klingen, aber das ist nur auf die historische Erfahrung der drei Buchreligionen zurückzuführen. Denn in ihren Ursprüngen war die weibliche Definition der Gottheit viel wahrnehmbarer, als wir es heute gewohnt sind. Beginnend vielleicht mit der Verehrung der Göttin Ashera, als Jahwe noch nicht als allumfassender Gott angenommen wurde, bis hin zu Shekhina, der zunächst explizit femininen Charakterisierung der Anwesenheit Gottes beim Volk Israel.

Schließen Aschera-Figur mit fast vollständig erhaltener Bemalung. Judäa, Eisenzeit. – (c) Katalog

