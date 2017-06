Nitsch, Superstar in Tasmanien und Mistelbach

In Wien, wo jeder Taxifahrer „den Nitsch“ kennt, wäre das höchstens ein Lacherfolg. Im australischen Hobart, der Hauptstadt von Tasmanien, funktionierte der Schmäh aber, jedenfalls vor dem Tag der Tage: Rita und Hermann Nitsch wurden tatsächlich unter Pseudonym im Hotel eingecheckt, aus Sicherheitsgründen – Familie Clark. Nitsch, ein „Superman“ (mit bürgerlichem Namen Clark Kent) mit weißem Bart also? Wie ein Superstar zumindest, so berichtet es jedenfalls Rita Nitsch, wurde Hermann Nitsch nach seiner 150. Aktion behandelt, die beim Winterfestival „Dark Mofo“ (280.000 Besucher) stattfand. Es gab sogar auf der Straße Glückwünsche von allen Seiten. Davor kam es allerdings zu Protesten, wie man sie in Österreich schon länger nicht mehr kennt.