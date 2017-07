"Game of Thrones"-Gemälde im Kunsthistorischen Museum Wien

Die Serie „Game of Thrones“ ist ein monumentales Werk – und setzt sich nun auch museal in Szene. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Kunsthistorischen Museum Wien. Die Serienliebhaber wurden im vergangenen Monat über Facebook eingeladen, ihre Lieblingsmomente aus den bisher sechs Staffeln der Serie einzusenden. Rund 700 Fans machten das auch: Die sechzehn besten Einreichungen nahm der in Wien lebende Künstler George Gheorghe als Inspiration. Neun Tage arbeitete er an einem 1,5 mal zwei Meter großen Gemälde – in, so heißt es, Anlehnung an Pieter Bruegel den Älteren, einem Maler der Niederländischen Renaissance.

Die museale Werbung wird nun zehn Tage lang im Kunsthistorischen Museum Wien zu sehen sein. Rund zwölf Stunden pro Tag, insgesamt 108 Stunden soll der Künstler gearbeitet haben - und sich nebenbei von Game of Thrones-Folgen inspiriert lassen haben. Das Bild mit dem Namen „Das Gemälde von Eis und Feuer“ soll die „beste Einstimmung auf den Start der heiß ersehnten siebten Staffel“ sein, heißt es von Sky.





Schließen – (c) Sky

(rovi)