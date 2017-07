Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) hat am Freitag den zweiten Kunst- und Kulturbericht seiner Amtszeit dem Ministerrat vorgelegt. In dem knapp 500 Seiten schweren Konvolut werden die Bundesausgaben für 2016 ausgewiesen. Diese beliefen sich auf 422,3 Mio. Euro - ein Plus von 12 Mio. Euro oder 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (410,29 Mio. Euro). Die Mehrausgaben kamen den Bundestheatern zugute, deren Basisabgeltung im Jahresvergleich von 148,94 Mio. Euro auf 162,9 Mio. Euro angehoben wurde.

Insgesamt stiegen damit die Ausgaben in der Kulturförderung von 322,6 Mio. Euro auf 334,5 Mio. Euro. Auf dem nahezu gleichen Niveau blieb hingegen die Basisabgeltung bei den Bundesmuseen (85,06 Mio. Euro) und der Nationalbibliothek (23,22 nach 23,09 Mio. Euro). Das Minus in der gesamten Sparte "Museen, Archive, Wissenschaft" von gut 5,3 Mio. Euro auf 107,32 nach 112,63 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf das Auslaufen des Tilgungsplans für den Kredit zur Errichtung des Museumsquartiers zurückzuführen. Die Mittel für die Kunstförderung blieben mit 87,8 Mio. Euro ebenso nahezu konstant (2015: 87,7 Mio. Euro).