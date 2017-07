Zwei Frauen im Exil: Shirin Neshat trifft Aida

Die US-iranische Künstlerin Shirin Neshat ist diesen Sommer in Europa so präsent wie noch nie. Sie drehte in Wien ihren neuen Spielfilm, zeigt in Venedig neue Fotos, in Tübingen ihre Videoinstallationen. Und inszeniert in Salzburg „Aida“.