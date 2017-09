Betrieb der Documenta trotz Schieflage weiter gesichert

Noch gibt es keine Bürgschaften für die finanziell angeschlagene Documenta in Kassel. Der Betrieb der Kunstausstellung ist bis zu ihrem geplanten Ende gesichert und die Gesellschaft weiter zahlungsfähig, sagte Christoph Schlein, Sprecher des hessischen Kunstministeriums, am Mittwoch in Wiesbaden.

Laut einem Bericht der "Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen" droht der Documenta ein Defizit in Höhe von sieben Millionen Euro. Die Kunstausstellung endet an diesem Sonntag.

Derzeit liefen Gespräche darüber, wie eventuell notwendig werdende Bürgschaften aussehen könnten. Laut Schlein muss der Landtag nicht an der Entscheidung darüber beteiligt werden. Zurzeit sind externe Wirtschaftsprüfer damit beschäftigt, die Finanzen der Documenta zu analysieren. Ihr Bericht soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 21. September vorliegen. Dann werde die Landesregierung über eine Bürgschaft entscheiden, sagte Schlein.

Doppelstandort Kassel-Athen mit "besonderen Herausforderungen"

Auch die Stadt Kassel hat noch keine Entscheidung gefällt. Das Thema werde bei der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25. September auf der Tagesordnung stehen, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch.

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta GmbH ist, hatte am Dienstag "drohende finanzielle Engpässe" bestätigt. Man bereite finanzielle Sicherheitszusagen der Gesellschafter für die Documenta vor. Zur Höhe des Defizits machte er keine Angaben.

Der Bund der Steuerzahler fordert indes Aufklärung und Konsequenzen aus der finanziellen Schieflage der Documenta. "Geschäftsführung und Aufsichtsrat hätten darauf achten müssen, dass das nicht aus dem Ruder läuft", sagte Joachim Papendick, Vorsitzender des Steuerzahlerbunds in Hessen. "Es muss allen Beteiligten klar gewesen sein, dass der Doppelstandort Kassel-Athen besondere Herausforderungen mit sich bringt." Die Vorgänge müssten schnell aufgearbeitet werden. Zudem müsse es Konsequenzen für die nächste Documenta geben. Bürgschaften von Stadt und Land lehnte Papendick nicht grundsätzlich ab: Wie man mit der Situation umgehe, sei "eine schwierige Frage", sagte er.

(APA/dpa)