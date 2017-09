Kulturpolitik: Was die Politiker für die Kunst tun wollen

Freier Eintritt in Bundesmuseen, mehr Förderung für die Film-und Musikwirtschaft im Privatfernsehen und eine Bündelung der Kulturförderung in einer Stiftung nach dem Vorbild von Pro Helvetia in der Schweiz: Das wünschen sich die für Kunst und Kultur zuständigen Politiker der Parteien – die einander nebenbei gegenseitiges „Abkupfern“ von Forderungen vorhalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2017)