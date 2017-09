Gerüchte um massiven Umbau der oberösterreichischen Museumslandschaft

Die oberösterreichische Museumslandschaft könnte vor einem Umbruch stehen: Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten, soll die Landesgalerie ins Schlossmuseum übersiedeln und mit diesem stärker verschränkt werden. Zudem sei angedacht, die Bestände mit jenen des städtischen Kunstmuseums Lentos zusammenzulegen. Eine offizielle Bestätigung der Pläne steht noch aus.

Laut OÖN soll vor allem die fotografische Sammlung der Landesgalerie für das Lentos von großem Interesse sein. In den freiwerdenden Standort der Landesgalerie soll dann das Biologiezentrum nachrücken, das derzeit am Stadtrand beheimatet ist und seit längerem mit niedrigen Besucherzahlen kämpft. Der zentralere Standort soll mehr Aufmerksamkeit und damit ein größeres Besuchervolumen generieren, so die Überlegung. Zudem sei geplant, das Biologiezentrum inhaltlich an die Johannes Kepler Universität (JKU) Linz zu knüpfen - mit dem Ziel, eine Art oberösterreichisches "Haus der Natur" zu schaffen. Das derzeitige Quartier des Biologiezentrums in Linz-Dornach solle verkauft werden, heißt es in dem Artikel.

Durchgesickerte Pläne nicht bestätigt

Die durchgesickerten Umbaupläne wurden vorerst nicht bestätigt: Sowohl von den Landesmuseen als auch vom Lentos gab es keine Stellungnahme. Im Büro des für Kultur zuständigen Landeshauptmannes Thomas Stelzer (ÖVP) hieß es: "Es laufen derzeit Gespräche über eine Neuaufstellung, um das Kulturland OÖ zukunftsfit zu machen. Ziel ist es, Synergien zu heben, Zweigleisigkeiten in der Verwaltung abzustellen und mehr Publikumszuspruch zu erlangen. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden dann zum gegebenen Zeitpunkt präsentiert." Mehr Details wollte er dazu nicht bekanntgeben. Gerüchte über eine Schließung der Landesgalerie dementierte Stelzer jedoch gegenüber den OÖN: "Nein. Das wird auf keinen Fall passieren."

Alle Sommer-Festivals neu auf deren Relevanz prüfen

Hintergrund ist, dass Stelzer zuletzt Einsparungen im Kulturbereich angekündigt hatte: "Alle Verantwortlichen im Landesmuseum müssen Kreativität aufbringen", forderte er - und setzte zunächst auf Umstrukturierungen. Das heurige Kulturbudget des Landes von 194 Millionen Euro sei für 2018 nicht zu halten. Von minus zehn Prozent ist die Rede. Er will alle Sommer-Festivals neu auf deren Relevanz prüfen und die besten davon unter dem Arbeitstitel "Oberösterreichischer Kultursommer" bewerben lassen.

Zudem kündigte er damals bereits an, dass man mit den Linzer Stadtmuseen kooperieren wolle: "Mir fällt kein Stein aus der Krone, wenn wir Teile, die bisher vom Land betrieben wurden, an ein städtisches Haus übertragen, das dadurch die Chance hat, aufzufallen." Auch im Landestheater soll offenbar der Sparstift angesetzt werden. Die Grünen haben für morgen, Donnerstag, eine Anfrage an Stelzer im Landtag angekündigt. Sie wollen wissen, ob es tatsächlich Pläne gebe, das Kulturbudget 2018 um 10 Prozent zu kürzen und welche Bereiche konkret betroffen seien.







(APA)