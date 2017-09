Tierschützer gegen Kunst: Guggenheim entfernt drei Werke

Vier Paar Hunde laufen aufeinander zu, versuchen, einander zu berühren, vergeblich, sie sind auf automatische Laufbänder gebunden: Vor allem dieses Video mit dem Titel "Dogs That Cannot Touch Each Other" (real wurde die Szene 2003 in Peking gezeigt) hat in New York und im Internet für solche Proteste gesorgt, dass das Guggenheim Museum nun wegen "Gewaltdrohungen" das Werk entfernt hat. Und noch weitere: "A Case Study of Transference", das zwei Schweine beim Sex zeigt, und "Theatre of the World" mit Insekten verspeisenden Reptilien.





Es gehe um "die sozialen Bedingungen der Globalisierung", "die komplexe Natur der Welt, die wir teilen", so das Museum, das auf künftiges Verständnis hofft. Die Künstler Sun Yuan und Peng Yu weisen den Vorwurf der Tierquälerei zurück. Die Werke sind teil der Ausstellung "Art and China after 1989."Neben der Tierschutzorganisation PETA übte vor allem eine von mittlerweile 700.000 empörten Internetnutzern unterzeichnete Onlinepetition Druck auf das Guggenheim aus. Dort ist von "Grausamkeiten gegen Tiere im Namen der Kunst" die Rede: "Dieser Angriff gegen Tiere wird nicht toleriert werden."Vonseiten der Kunst gibt es für diese Entscheidung des Museums übrigens kein Lob: "Wenn eine Kunstinstitution ihr Recht auf Redefreiheit nicht ausüben kann, ist das tragisch für eine moderne Gesellschaft", sagte der Künstler Ai Weiwei gegenüber der New York Times

(sim/Red.)