John Berger: Leben im Widerspruch

Die Kamera fährt über Matten und grüne Hänge, Kühe grasen, ein Idyll. Das aber auch andere Seiten hat, die Zeit ist nicht stehen geblieben: Straßen durchschneiden die Landschaft, Motorräder brausen vorbei. Hierher, nach Quincy in Savoyen, ist John Berger 1972 geflüchtet, um ein neues Leben zu beginnen, weit weg von all dem Trubel, von den Skandalen auch um seine Person. Tilda Swinton, Christopher Roth und andere haben ihn hier aufgesucht. Ihre Dokumentation „The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger“ hatte 2016 bei der Berlinale Premiere.

Der Rückzug in eine Almhütte in den französischen Bergen war ein radikaler Schritt nach vielen radikalen Gedanken und Werken, die John Berger berühmt gemacht hatten: Sein Debütroman, „Die Spiele“, wurde in den 1950er-Jahren wegen „prokommunistischer Tendenzen“ von seinem Verlag vom Markt genommen. In der BBC-Fernsehserie „Das Bild der Welt in der Bilderwelt“, stellte er die Sehgewohnheiten seines Publikums infrage. Mit seinem experimentellen Roman „G“ – über den Don-Giovanni-Mythos – brach er sexuelle Tabus, erhielt 1972 dafür den Man-Booker-Preis, die wichtigste britische Literaturauszeichnung – und schaffte es, auch damit zu empören: Der Autor stiftete die Hälfte des Geldes der Black-Panther-Bewegung in Jamaika. Damit wollte er gegen die Geschäftspolitik der Handelsgesellschaft Booker McConnell protestieren, die den Preis stiftete.

Vom Leben auf dem Lande

In der französischen Abgeschiedenheit blieb Berger seinen Überzeugungen treu, fand jedoch eine neue Form. Er verfasste poetisch-schlichte, oft von Fotografien begleitete Betrachtungen über die Dorfgemeinschaft, das Leben und Sterben und Hoffen im Kreislauf der Jahreszeiten, über eine (Arbeits-)Welt im Umbruch, die als Trilogie unter dem Titel „Von ihrer Hände Arbeit“ bei Hanser erschienen sind. Für diese Form der Annäherung an eine vielen Lesern fremde Welt wurde er mit dem Petrarca-Preis ausgezeichnet. In seiner Laudatio würdigte Peter Handke den Preisträger als einen, der „nichts tut als gehen und sehen, und um darüber zu schreiben braucht es keine Ideologie mehr, auch nicht die des ,Erzählers‘, er schreibt es einfach nieder, hin, auf, daneben, nebenhin, hintan oder dazwischen“.

In den letzten Jahren lebte John Berger in der Nähe von Paris. Dort ist er, wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag, gestorben. (best)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2017)