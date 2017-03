Elfriede Jelinek schreibt Stück über US-Präsident Trump

Elfriede Jelinek arbeitet sich an US-Präsident Donald Trump ab: Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin hat ein neues Stück mit dem Titel "Auf dem Königsweg" geschrieben, in dem eine aus den Augen blutende Miss Piggy als blinde Seherin aus dem Verhalten Trumps die Zukunft der Welt ableitet, berichtet "profil" online. Kommenden Montag gibt es eine erste Lesung in New York.

Im Martin E. Segal Theatre Center ist unter dem Titel "On the Royal Road: The Burgher King" bei freiem Eintritt eine gekürzte Fassung zu hören. Gitta Honegger fertigte die Übersetzung an, Regisseur Stefan Dzeparoski ist für die Umsetzung verantwortlich.

Die Uraufführung des Stücks soll wiederum im Oktober im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg über die Bühne gehen.

