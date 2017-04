Seit vielen Jahrzehnten lernen österreichische Schulkinder, dass die Habsburger-Monarchie an den Nationalitätenkonflikten zugrunde ging, so steht es auch in den bekannten Gesamtdarstellungen des Habsburgerreichs, die nach dem Ende der Monarchie entstanden sind. Sie behaupten in Ihrem Buch, dass das nicht zutrifft, dass die Nationalitätenkonflikte nicht entscheidend waren. Wie sind Sie zu diesem Gegenbild gekommen?