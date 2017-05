Literaturtrend: Ich erinnere mich an . . .

Eigentlich ist er Schauspieler, und zwar ein ziemlich bekannter. Matthias Brandt spielt unter anderem den Kommissar Hanns von Meuffels in der TV-Serie „Polizeiruf 110“, er gewann dafür einen Bambi. Außerdem ist er der jüngste Sohn des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt – und seit Neuestem Schriftsteller. Im Band „Raumpatrouille“ erinnert er sich an seine Kindheit in Bonn, mit Jahrmarktsausflügen zu PR-Zwecken, Limousinen mit getönten Scheiben und Wachposten, die dem Buben manchmal etwas von ihrem Teewurstbrot abgeben.

Für diese Art von Text gibt es einen Begriff, der in die deutschsprachige Literaturkritik erst langsam Eingang findet – im angelsächsischen Sprachraum ist er schon lang gebräuchlich



Im Gegensatz zur Mehrzahl, den Memoiren, lässt im Memoir der Verfasser nicht ein Leben Revue passieren, sondern beschränkt sich auf einen prägenden Ausschnitt. Und im Gegensatz zur klassischen Autobiografie wird das Leben nicht nacherzählt, sondern behandelt, als sei es ein Roman. Es ist ein eigenes literarisches Genre: Jonathan Franzens „Unruhezone“ gehört dazu, und Dave Eggers „Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität“: Das Ich wird zur Figur. Die Wirklichkeit zum Stoff, der zu verwandeln ist. Und die Erinnerung? Was ist die Erinnerung?