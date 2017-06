Deutscher Dramatiker Tankred Dorst gestorben

Am 19. Dezember 1925 als Sohn eines Fabrikanten in Thüringen geboren, gehörte Tankred Dorst zu den meistgespielten deutschen Gegenwartsautoren. Nun ist er im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. Dorst hat in den vergangenen 50 Jahren mehr als 50 Theaterstücke verfasst. Für sein Schaffen wurde er im Laufe seiner Karriere vielfach ausgezeichnet.

Im zweiten Weltkrieg war er in US-Kriegsgefangenschaft. Er studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte, Germanistik und begann seine künstlerische Arbeit mit Marionetten.

Zu seinen bekanntesten Werken gehört bis heute das Antikriegsstück "Merlin oder Das wüste Land", das 1981 am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere feierte. Die Neuauflage der Artus-Sage mit dem Zauberer und Teufelssohn Merlin ist mit ihren fast 400 Seiten, 97 Szenen und bis zu zehn Stunden Aufführungsdauer eine Herausforderung für jeden ambitionierten Theatermacher. Weitere Werke: "Toller", 1968; "Eiszeit", 1973; "Ich, Feuerbach", 1986. 1990 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.

