Weniger Mehrwehrsteuer auf E-Books

Leseratten unter den Bürgern der Europäischen Union können sich freuen, sofern sie ihren Lektüre auf einem E-Book lesen. Sie könnten bald günstiger elektronische Bücher erwerben, nachdem das EU-Parlament seinen Mitgliedsstaaten mit deutlicher Mehrheit erlaubt hat, den entsprechenden Mehrwertsteuersatz dem für gedruckte Bücher anzugleichen.

„Unsere Lesegewohnheiten haben sich in den letzten Jahren rasch verändert. Jetzt macht es keinen Sinn mehr, unterschiedliche Vorschriften anzuwenden, durch die eine Online-Zeitung höher besteuert wird als eine gedruckte, die man am Kiosk kauft. Diese neue Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer auf digitale Inhalte der für Drucksachen anzugleichen“, sagte der belgische EU-Parlamentsabgeordnete Tom Vandenkendelaere in einer Aussendung des EU-Palraments.



Aktuell müssen E-Books mit dem standardisierten Mindestsatz der EU von 15 Prozent besteuert werden, während es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, auf Printpublikationen die reduzierte Rate von mindestens fünf Prozent- und in manchen Fällen sogar gar keine Mehrwertsteuer - zu erheben.

